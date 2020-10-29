Киев, , 11:46 — REGNUM Россия остаётся ключевым торговым партнёром Украины. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба Украинского института политики (УИП).

В организации проанализировали данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым, РФ является вторым торговым партнёром Украины после Китая.

«При этом с восточным соседом мы торгуем значительно больше, чем с любой страной Европейского союза. То есть если считать экспорт-импорт по отдельным европейским странам то, в таком случае Россия оказывается на первом месте», — прокомментировали в УИП.

Товарооборот между Россией и Украиной каждый год снижается, за восемь месяцев 2020 года он составил $4,77 млрд, причём российский импорт на Украину превысил украинский экспорт в РФ. За шесть лет, прошедших после госпереворота на Украине, общий товарооборот между странами составил $81,17 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин напомнил, что Украина покупает энергоресурсы у России, при этом власти страны отказываются покупать российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, украинская пропаганда называет Россию «страной-агрессором», обвиняя РФ в развязывании гражданской войны в Донбассе. В действительности Россия не является стороной данного конфликта, а усилия её руководства направлены на скорейшее достижение мира в регионе.

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