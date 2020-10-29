Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Бизнесмен, основатель компании Amazon Джефф Безос, который является самым богатым в мире человеком, потерял 27 октября $6,8 млрд из-за обвала на мировых фондовых биржах, в результате чего его состояние снизилось до $37,36 млрд. Об этом 29 октября свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает агентство Bloomberg.

В то же время, состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который находится на второй строчке рейтинга самых богатых людей, за этот же день снизилось на $2,3 млрд. Состояние занимающего третью строчку основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга — на $5,75 млрд, идущего четвертым в списке основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска — на $4,24 млрд.

При этом, по данным журнала Forbes, ссылающегося на свой счетчик Forbes Real-Time, суммарное состояние десяти самых богатых в мире людей за день по вышеуказанной причине снизилось на $34 млрд.

Также указывается, что падение фондовых рынков произошло из-за панических распродаж, которые состоялись на фоне второй волны пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что лидером рейтинга наиболее богатых в Китае людей, составленный деловым изданием Hurun (китайский аналог журнала Forbes), в 2020 году стал основатель самой крупной в мире компании в интернет-торговле Alibaba 56-летний Джек Ма.