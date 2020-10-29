Иркутск, , 11:14 — REGNUM Иркутская область из резервного фонда правительства РФ получит ещё 1,3 млрд рублей на восстановление и строительство жилья в пострадавших от паводка территориях. Как сообщает сегодня, 29 октября, пресс-служба областного правительства, деньги будут выделены в соответствии с распоряжением председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Средства направят на строительство новых и реконструкцию повреждённых домов. В феврале 2020 года на эти цели из федерального резервного фонда уже было выделено 3 млрд рублей, а в 2019 году — более 14 млрд рублей.

«Это позволит пострадавшим от наводнения решить жилищные вопросы и в целом улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе», — говорится в официальном сообщении на сайте Правительства России.

Напомним, межбюджетный трансферт на сумму 1,3 млрд рублей выделен Приангарью в результате договоренности между заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, достигнутой в июле 2020 года. В результате наводнения в Иркутской области было признано непригодными для жилья 7,8 тысяч помещений, ещё 2,6 тысячи — подлежащими капитальному ремонту. Кроме поддержки из федерального бюджета, на строительство и капремонт жилья в пострадавших от стихии территориях в областной казне в 2020 году предусмотрено почти 1,194 млрд рублей. В 2019 году на эти цели было потрачено около 721,6 млн рублей из регионального бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пункта. Знаменательное событие произошло 17 октября в городе Тулуне: 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир.

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