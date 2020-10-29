Душанбе, , 11:13 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном составил $242,1 млн, сообщает агентство «Авеста».

За отчетный период экспорт товаров из Таджикистана составил $60 млн, узбекистанский импорт — $182,1 млн. В Узбекистан из соседней республики поступают первичный алюминий, сера, цемент и известь.

В Таджикистан поступают минеральные и химические удобрения, транспортные средства, парфюмерия, одежда, обувь, бытовая техника и другие товары.

Отметим, власти Таджикистана и Узбекистана планируют нарастить взаимный товарооборот до $1 млрд.

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