Москва, , 11:07 — REGNUM Российские предприятия общепита могут отыграть свои убытки в период новогоднего ажиотажа за счет повышения цен. Об этом 29 октября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Сложно оценить конкретные темпы роста цен. Потому что официальная статистика утверждает, что инфляция пока находится в пределах 4%. И соответственно ожидать скачка на 20−25% не приходится, — сказал Колганов. — Но при этом можно предполагать, что те фирмы, которые поставляют готовые блюда к праздничному столу, в том числе различные предприятия общепита, могут попытаться отыграть свои убытки в период ограничений по коронавирусу за счет повышения цен в условиях новогоднего ажиотажа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, сильно ли подорожают продукты к Новому году.

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