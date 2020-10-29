Сеул, , 11:15 — REGNUM В третьем квартале 2020 года объём средств, потраченных жителями Южной Кореи с помощью банковских карт, составил 228,4 трлн вон (~$205,5 млрд), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Комиссии по финансовым услугам.

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По сравнению со вторым кварталом текущего года показатель вырос на 2,7%.

Эксперты отмечают, что рост объёмов средств, потраченных с помощью банковских карт, вырос в связи с пандемией коронавируса и увеличением покупок через интернет.

Известно, что на покупки в интернете жители Южной Кореи потратили 45,8 трлн вон (~$41,2 млрд), что на 22,7% больше, чем в третьем квартале 2019 года.