29 октября 2020 | Время чтения 2 мин

Галина Смирнова, , 10:53 — REGNUM Президент РФ в ходе видеоконференции с членами правительства заявил о том, что речи о второй волне коронавирусной пандемии в России не идет. По словам Владимира Путина, «до некоторых регионов еще и первая волна не докатилась». О том, что президент слишком оптимистично смотрит на жизнь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин пока не высказывался. При этом еще недавно он активно занимался, по сути, футурологией, предрекая и вторую, и третью, и четвертую волны распространения инфекционного заболевания. Про локдаун Счетная палата предпочла говорить в несколько смягченных тонах. Несмотря на то, что практически ни один прогноз Кудрина за многолетнюю его деятельность в России так и не сбылся, он критиковал Минэкономразвития (МЭР) за оптимизм и целевой характер прогноза социально-экономического развития, разработанный ведомством на 2021−2023 годы. У Кудрина есть немало последователей, которые также, можно сказать, возлагают надежды на вторую волну и также критиковали документ МЭР. Однако ведомство осталось при своём — отказалось пересматривать прогноз. На его основе уже и Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Базовый вариант прогноза предполагает рост ВВП России на 3,3% в 2021 году после спада на 3,9% в этом году. Выход экономики на докризисный уровень предусматривается уже в третьем квартале следующего года. Ни в базовом, ни в консервативном сценариях макропрогноза вторая волна новой коронавирусной инфекции не предполагается. В 2022 и 2023 годах темпы роста ВВП страны ожидаются на уровне 3,4% и 3% соответственно.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем Счетная палата для пущей убедительности представила свой пессимистичный документ — прогноз развития российской экономики на ближайшие три года, составленный совместно с экономистами Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара. Как отмечало издание РБК, подобное событие произошло впервые в истории ведомства. Данный прогноз быстрого роста экономики в 2021 году не предусматривает. В базовом сценарии Счетная палата ожидает сокращения ВВП на 4,2% в этом году, а ускорение экономика получит в 2022—2023 годах, когда темпы роста могут достигать 2,5−2,7% в год. Собственно, на уровень 2019 года реальный ВВП России возвратится только в 2022 году. Рисковый сценарий прогноза Счетной палаты как раз и предусматривает вторую волну пандемии осенью. Третьей по счету можно считать предполагаемую СП волну — зимой 2020−2021 годов, а четвертую — весной 2021 года. В этом случае СП указывает, что в странах Европы и в крупнейших городах России могут быть снова введены карантинные ограничения на ведение деловой активности и работу бизнесов, правда, не в том масштабе и по срокам в отличие от весны текущего года. Все эти риски в совокупности могут усугубить положение экономики России — спад ВВП в 2020 году может оказаться выше на 0,6% по сравнению с цифрой, указанной в базовом сценарии СП, а на докризисный уровень темпы могут вернуться только к концу 2023 года. Разговоров о полнейшем локдауне СП всё-таки предпочитает избегать. И правильно, надо сказать, делает. Иначе можно договориться до введения чрезвычайного режима. Тогда сеять панику уже не придется.