Москва, , 10:52 — REGNUM За последние годы новогодний стол граждан РФ оскудел и подорожал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз, согласно которому стоимость продуктов для новогоднего стола в 2020 году может вырасти на 20−25%.

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«Ну, 25% — это как-то крутовато. На 10−15% — да, конечно. Может быть, какие-то специфические товары типа шампанского дико подорожали за это время. Возможно, государство подгадило с акцизами. Конечно, всё плохо, но не до такой степени. Основные проблемы связаны с падением доходов и с ростом неопределенности, а не со скачком цен, — пояснил Делягин. — Новогодний стол граждан России, конечно, оскудел и подорожал. Цены растут, а реальные доходы падают. Растет неопределенность. Очень сильно примитивизируется бизнес. Бизнес понимает, что его доят и что любой бизнес, который оказывается в зоне интереса крупных олигархических групп, обречен на уничтожение».

Поэтому, как пояснил Делягин, бизнес становится более примитивным, и вместе с этим примитивным становится то, что у нас на столах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост цен на красную икру к новогодним праздникам в России может составить до 40%.