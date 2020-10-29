Улан-Удэ, , 10:50 — REGNUM В феврале 2021 года будут запущены в Бурятию чартерные рейсы для туристов, желающих посетить зимний Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, благодаря программе, организованной Федеральным агентством по туризму, в июле и августе турпоток увеличился на 7%. В настоящее время туроператор разрабатывает программу путешествий зимой.

«Уверяю, что ехать на зимний Байкал нужно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром, поэтому советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах», — отметил глава.

Алексей Цыденов рассказал также о росте интереса к Бурятии со стороны инвесторов. Так, инвесторы из Санкт-Петербурга, по его словам, намерены зайти в особую экономическую зону «Байкальская гавань» с проектом, который оценивается в 19 млрд рублей.

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