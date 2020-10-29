Ангарск, Иркутская область, , 10:50 — REGNUM Взрывной характер распространения коронавируса стал причиной открытия ещё одного, шестого ковидного госпиталя в Ангарске (Иркутская область). Как сообщает пресс-служба областного правительства, стационар образован на базе перинатального центра.

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"Перинатальный центр долгое время не рассматривался в структуре этих госпиталей. Это вынужденная мера. Наплыв пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией, растёт, коечного фонда не хватает. В здании центра есть большой резерв площадей, которые мы задействуем, есть кислородная подводка, квалифицированный медицинский персонал», — пояснила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

По её словам, для женщин и детей помощь будет оказана в полном объеме. Рожениц будут направлять в медицинские учреждения Иркутска и Усолья-Сибирского. На базе перинатального центра сохранятся родильный зал и операционный блок для экстренной помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 29 октября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — 24 081 человек, причём 169 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без 14 новых летальных случаев.