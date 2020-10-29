Уфа, , 10:34 — REGNUM Регулярные рейсы в Стамбул из Уфы с 20 ноября начинает авиакомпания «Победа». Об этом 29 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

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По сообщению пресс-службы воздушной гавани Уфы, полеты в этот турецкий город будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Уфы вылет назначен на 13:15 часов, а прибытие из Стамбула назначено в 22:15 по местному времени. Время полета составит порядка четырех часов.

Сообщается, что рейсы будут осуществлять на бортах Boeing 737−800 в котором размещены 189 кресел.

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