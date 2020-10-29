Нур-Султан, 29 октября 2020, 10:25 — REGNUM Сенат Казахстана одобрил поправки в республиканский бюджет на 2020−2022 годы, который учитывает материальную помощь медицинским работникам, сообщает 29 октября издание Zakon.kz.
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев отметил, что поправки также учитывают меры борьбы с коронавирусом. Общий объем дополнительных расходов составил 238,7 млрд тенге ($553 тыс.).
Поступления республиканского бюджета составят 12 трлн тенге ($27,8 млрд), расходы — 14,5 трлн тенге ($33,6 млрд), дефицит бюджета сохранится на уровне 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно уточненному бюджету, ВВП страны снизится на 2,1%.