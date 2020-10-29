Москва, , 10:18 — REGNUM Нефтяные цены 28 октября резко обвалились — нефть марки Brent потеряла более 4%, пробив отметку $40 за баррель впервые с 5 октября. Отметив минимумы на уровне $39,23 долларов, котировки слегка отскочили, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 29 октября, на утренних торгах нефть начала отыгрывать потери, правда, попытки коррекции пока не внушают доверия. Рынок нефти последовал за обвалом мировых площадок, где наибольшие потери понесли индексы Уолл-стрит.

На рынках сработал накопительный эффект в сочетании с осознанием масштабов второй волны пандемии и угасших шансов на стимулы в США. Укрепление доллара в условиях массового бегства от рисков только добавило негатива в сырьевом сегменте.

Не обошлось и без отраслевых факторов. Минэнерго США рапортовало о росте запасов сырой нефти на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей против прогноза увеличения объемов в пределах 1,5 млн.\

Но главным драйвером, который повлек ускорение падения Brent, стал показатель добычи, которая подскочила на рекордные 1,2 млн баррелей в день, усилив опасения трейдеров относительно обострения дисбаланса спроса и предложения на фоне угасания потребления энергоносителей из-за пандемии.

Сегодня котировки торгуются в скромном плюсе, стремясь к отметке $40, которая теперь выступает в роли ближайшего сопротивления. Паника на рынках отступила, но уклонение от рисков сохраняется, что не предполагает устойчивого восстановления Brent в ближайшей перспективе несмотря на признаки перепроданности», — считает эксперт.

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