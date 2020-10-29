Сеул, , 10:21 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзывают транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, речь идёт об автомобилях BMW, Jeep, Audi, Jaguar, Mercedes-Benz, Suzuki. Всего будет отозвано 10 233 автомобиля.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с габаритными огнями в 6 148 автомобилях BMW, включая BMW X5 xDrive30d, с электропроводкой в 2773 автомобилях Jeep Wrangler, с системой помощи водителю в 58 автомобилях Audi A8 50TDI quattro, с программным обеспечением и подушкой безопасности в автомобилях Jaguar XJ, с зеркалами заднего вида в 1216 автомобилях Suzuki Address 125.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные на ремонт средства.