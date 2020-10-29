Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект об обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при государственных закупках правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Предусмотрено дополнение части 2 статьи 2 закона № 223-Ф3 нормами, предусматривающими установление в положении о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены договора, порядка обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги.

Кроме того, согласно поправкам, в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены единицы товара, работы, услуги.

Принятие законопроекта направлено на возможность администрирования порядка определения начальной (максимальной) цены договора, а также установление «прозрачных» правил для участников закупок, так как позволяет, в том числе определить заложенные в начальную (максимальную) цену договора объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, отмечают в правительстве.