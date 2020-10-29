Москва, , 10:18 — REGNUM Компания Changan перенесла с 2020 года на более поздний срок старт продаж своего нового пикапа. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

«В настоящее время принято решение о приостановке вывода пикапа в РФ из-за обстановки на рынке», — сообщила порталу руководитель офиса Changan по маркетингу Алина Кудинова.

Стоит отметить, что эта китайская компания уже запатентовала название пикапа в Роспатенте. Он называется также, как и одна из моделей УАЗ — Hunter.

Ожидается, что новый автомобиль получит сразу три мотора. Из них два будут дизельные. Какие будут у них технические характеристики в компании не сообщают. Такой же пикап на латиноамериканском авторынке продаётся с дизельным турбированным мотором Yunnei Power рабочим объёмом 1,9 л мощностью 150 л. с.

Силовой агрегат трудится вместе с шестипозиционной механической трансмиссией Getrag. Грузоподъёмность пикапа равна 0,8.

Напомним, в первом осеннем месяце нынешнего года российские автолюбители купили 1021 новую машину компании Changan. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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