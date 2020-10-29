Москва, , 10:11 — REGNUM Сегодня, 29 октября, на внутреннем валютном рынке день пройдет под знаком технического укрепления рубля. Курс доллара откроет день с отметки в 78,80 руб. (-40 коп. к закрытию среды), курс евро — с 92,50 руб., на 50 коп. ниже закрытия предыдущего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Та легкость, с которой рубль преодолел сопротивление на подступах к отметке в 78,50 руб. в долларе вкупе с изменением внешнего фона, фактически отменяет сценарий коррекционного укрепления нацвалюты и возвращает ее на траекторию ослабления. Коррекция, по всей видимости, теперь случится позже — после того, как доллар обновит максимумы этого года (вблизи 80 руб.).

Уровень в 78,50 руб. теперь выступит в роли поддержки, однако откат в четверг может «заглохнуть» и на более высоких уровнях. В евро зеркальная ситуация — повторение максимума с начала года в 93,32 руб. не выглядит невозможной задачей, потенциал технического укрепления в четверг ограничен зоной в 92−92,20 руб.

Оборона оптимистов по рублю в среду не справилась с давлением под влиянием поступивших новостей из-за рубежа. Введение всеобщего карантина во Франции и его чуть более легкой версии в Германии, напряженная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в мире (более 500 тысяч), заставляют аналитиков рассматривать вариант W-образного восстановления экономики, которое предполагает новую волну снижения деловой активности вслед за второй волной нового коронавируса.

Цены на нефть марки Brent накануне упали на 3,5%, пройдя вниз отметку в $40. Можно ожидать обновления минимума октября на отметке в $38,40. Дополнительное давление будет создавать отток капитала с рынков с развивающейся экономикой, что накануне проявилось в ослаблении нацвалют и резким снижением номинированных в них активов.

Волна бегства от риска может продлиться как минимум до вторника 3 ноября, когда в США состоятся выборы президента. Демократы и республиканцы так и не смогли урегулировать разногласия в отношении нового пакета стимулов, а монетарные власти, вынужденные соблюдать политический нейтралитет, пока не акцентировали внимание рынков на готовности вмешаться в ситуацию на рынках в случае нарушения стабильности», — пояснил эксперт.

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