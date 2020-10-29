Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Жителям Грузии в течение четырех месяцев, начиная с ноября, государство поможет оплатить коммунальные услуги. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 29 октября объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании.

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"Поддержка коснется каждой семьи, которая будет потреблять до 200 кВт электроэнергии, а также до 200 кубометров газа, включая плату за воду и очистку. Это тот минимум, которым сегодня правительство может поддержать своих граждан», — сказал Гахария.

Он отметил, что эта поддержка относится к третьей волне плана по преодолению экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глава правительства также напомнил, что у жителей есть возможность добровольно отказаться от субсидии, если они не нуждаются в помощи.

Напомним, ранее в Грузии субсидии на оплату услуг ЖКХ выделяли весной этого года. Тогда многие потеряли доходы из-за режима чрезвычайного положения, введённого в конце марта на два месяца в рамках мер по профилактике пандемии.

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