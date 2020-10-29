Красноярск, , 10:01 — REGNUM Правительство Красноярского края предлагает Совету Федерации и Генпрокуратуре РФ начать пересмотр итогов приватизации, сообщил в своём Telegram-канале «Политджойстик» политолог Марат Баширов.

По его данным, первый замгубернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко в письме № 5−011850 от 20 октября 2020 года предлагает спикеру Совфеда Валентине Матвиенко «обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с предложением проверить законность перехода в собственность ПАО ГМК «Норильский никель» каскада ГЭС, речных судов, аэропорта, ранее находившихся в федеральной собственности, в том числе с точки зрения антимонопольного законодательства».

В пресс-службе правительства Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что Сергей Пономаренко действительно подписал письмо в Совет Федерации.

«Письмо содержит общий свод предложений которые прозвучали во время выездного совещания комитетов Совета Федерации. Предложения отражают позицию сенаторов и органов власти Красноярского края. Обращаем внимание на то, что в цитируемом пункте речь идёт не о пересмотре приватизации, а о проверке законности перехода в собственность имущества», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Между тем Баширов подчёркивает, что Пономаренко также обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой «рекомендовать правительству Российской Федерации подготовить предложения о внесении изменений в законодательство РФ о приостановке предоставления налоговых льгот, субсидий при невыполнении требований безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов».

Политолог сделал вывод, что «администрация губернатора Красноярского края прекрасно осознает, что предлагает начать масштабную ревизию приватизации всех активов, перешедших в частные компании» — «тех, что у «Русала», у СУЭКа, у «Полюс — Золота», Segezha Group, СИБУРа и «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Красноярском крае побывали члены Совфеда и представители федеральных министерств и ведомств. В том числе они осмотрели место масштабной аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») и ознакомились с ходом ликвидации её последствий, обсудили острые проблемы города Норильска и способы их решения.

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По итогам работы в Красноярском крае Совет Федерации решил подготовить для руководства страны системный доклад о положении дел в Норильске.

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