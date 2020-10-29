Москва, 29 октября 2020, 09:51 — REGNUM То, что в сентябре 2020 года начался отток средств с валютных банковских вкладов можно объяснить стагнацией реальных располагаемых доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
Как пояснила Воронкова отток средств с валютных вкладов, безусловно негативно отражается на финансовых результатах банков, потерявших более 20% рентабельности с января по сентябрь.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, население РФ стало искать альтернативу валютным банковским вкладам.
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