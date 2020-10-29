Москва, , 09:51 — REGNUM То, что в сентябре 2020 года начался отток средств с валютных банковских вкладов можно объяснить стагнацией реальных располагаемых доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Сентябрьское повышение спроса населения на иностранную валюту можно объяснить в первую очередь, потребностями граждан в наличности для покрытия текущих расходов в условиях стагнации реальных располагаемых доходов и устойчивым трендом падения базовой доходности вкладов (с января по сентябрь данный показатель снизился практически вдвое), — пояснила экономист. — Кроме того, все больше жителей РФ инвестируют сбережения в альтернативные сберегательные продукты. Например в индивидуальные инвестиционные счета, облигации, акции отечественных и зарубежных компаний, инвестиционные депозиты, обезличенные металлические счета, программы доверительного управления».

Как пояснила Воронкова отток средств с валютных вкладов, безусловно негативно отражается на финансовых результатах банков, потерявших более 20% рентабельности с января по сентябрь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, население РФ стало искать альтернативу валютным банковским вкладам.

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