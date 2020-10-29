Кызыл, , 09:50 — REGNUM Власти Тувы подали в Федеральное агентство по туризму заявку на финансирование проекта, предусматривающего строительство пяим туристических баз различного профиля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они образуют туристско-рекреационый кластер VisitTuva.ru.

На эти цели предполагается инвестировать около 6,1 млрд рублей, из которых более 4 млрд составят внебюджетные средства. Помощь со стороны Москвы требуется в основном при строительстве инфраструктуры.

Реализация проекта, как надеются руководители региона, позволит к 2025 году создать 250 новых рабочих мест.

«Ожидается увеличение объема платных услуг в сфере туризма до 250 млн рублей. В горизонте 7−9 лет кластер может стать одним из серьезных налогоплательщиков региона, за счет которого поступления в бюджет от отрасли вырастут до 2,5 млрд рублей», — отметили в правительстве.

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