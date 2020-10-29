Тбилиси, , 09:52 — REGNUM Россия экспортирует качественную пшеницу по наиболее приемлемым ценам, поэтому грузинские импортёры предпочитают покупать российское зерно. Об этом 28 октября в эфире телеканала «Пирвели» рассказал министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

«Зависимость от российского рынка пшеницы — это прагматичное решение предприятий-импортеров, так как там наиболее конкурентоспособные и низкие цены на достаточно качественный продукт», — заявил Давиташвили.

Он отметил, что планов менять эту ситуацию в Грузии нет, и грузинские импортеры начнут искать других поставщиков только если что-то изменится, например, если в России введут квоты на экспорт зерна.

Давиташвили также рассказал, что в год Грузия потребляет от 500 до 700 тыс. тонн пшеницы. В стране производят только около 10% от этой потребности, а остальное приходится закупать за рубежом. Зерно в Грузию поставляют из США, Украины и Казахстана, но на Россию приходится около 90% импорта.

Стоит отметить, что цены на пшеницу в этом году на мировом рынке достигли максимума с 2015 года и могут достигать до $235 за тонну. В России цены также растут. По данным оператора «Русагротранс», в центральных регионах пшеница третьего класса стоит 16 тыс. рублей за тонну ($206 по курсу), что на 6 тыс. тысяч выше, чем в прошлом году.