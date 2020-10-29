Хабаровск, , 09:59 — REGNUM Проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае должны быть окончательно решены в октябре 2021 года, заявил губернатор Михаил Дегтярёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На очередном заседании рабочей группы обсуждались варианты завершения строительства проблемных домов, квартиры в которых ждут более 1200 человек.

На сегодняшний день есть трудности с компанией «Диалог», собирают документы для Федерального фонда защиты прав дольщиков, который готов выделить средства на недострои.

Также необходим реестр требований кредиторов застройщика, где должны быть указаны все дольщики.

«Сделать это нужно до 20 ноября, но часть потерпевших ещё не заявили свои требования. Особенно сложная ситуация с домами на Салтыкова-Щедрина и Кавказской. Правительство региона готово в рамках закона помогать и застройщикам», — сказал Михаил Дегтярёв.

Он поручил минстрою и минимуществу оперативно разобраться во всех вопросах, чтобы стройки могли завершить в течении года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2011 года ключи от квартир получили 18,8 тыс. обманутых дольщиков.