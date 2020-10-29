Ставрополь, , 09:36 — REGNUM Гранты на закладку садов суперинтенсивного типа в 2020 году получили почти 200 на жителей Ставрополья. При господдержке властей такие сады появятся в десяти городах и районах края, сообщили ИА REGNUM 29 октября в управлении по информполитике правительства региона.

Эксперимент по закладке садов суперинтенсивного типа на приусадебных участках был запущен на Ставрополье в 2018 году, при этом в краевом бюджете был определен новый вид грантовой поддержки для участников пилотного проекта. Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более плотной посадкой деревьев: количество саженцев на 1 гектар может достигать 3,5 тыс. единиц.

В текущем году на поддержку закладки садов суперинтенсивного типа из бюджета Ставрополья выделено 80 млн рублей. Конкурсный отбор на получение гранта прошли 194 человека, которые ведут личные подсобные хозяйства в Александровском, Буденновском, Левокумском, Степновском, Туркменском районах, в Благодаренском, Нефтекумском, Петровском и Советском городских округах, а также в Невинномысске.

Отмечается, что закладка садов уже завершена на 41 участке, еще на 153 работы продолжаются — идет доставка материалов и саженцев, монтаж шпалерной сетки и капельного орошения.

Таким образом, в эксперименте участвуют уже 17 территорий Ставрополья. В управлении добавили, что программа будет продлена до 2023 года и распространится на весь край.