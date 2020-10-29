Инвестфорум «Россия зовет» с участием Владимира Путина — трансляция

Президент России Владимир Путин 29 октября примет участие в 12-м Инвестиционном форуме «Россия зовет», который проводит «ВТБ Капитал». Участие главы государства в форуме пройдет в формате видеоконференции. Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения».

В этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на широкую аудиторию. Присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель, пройдя по ссылке.

По данным РБК, в форуме примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители госкомпаний и крупного частного бизнеса.

На форуме 29−30 октября состоятся три сессии, темами которых станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.