Самара, , 09:16 — REGNUM Правительство Самарской области окажет поддержку свиноводческому хозяйству «Северный ключ», где был зафиксирован очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров во время встречи с коллективом предприятия, 28 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на начало октября на трех свинофермах содержалось 38 960 голов, включая две тысячи основных свиноматок. При этом АЧС была выявлена у 17 000 голов, остальные свиньи сейчас содержатся на карантине под наблюдением специалистов. В настоящий момент решается вопрос о сохранении поголовья.

Сообщается, что АЧС совершенно безопасна для людей, но является серьезной угрозой для диких кабанов и домашних свиней. На данный момент лечения и вакцины от этой инфекции не существует, поэтому при инфицировании животное гибнет в 100% случаев, и это наносит серьезный удар по животноводческой отрасли, а значит и по экономике в целом.

Глава региона поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия области установить причины вспышки АЧС на этом предприятии, а также продумать меры его поддержки для сохранения рабочих мест и полноценной работы хозяйства.

Сообщается, что помощь будет оказываться, несмотря на то, что предприятие является полностью частным.

В разговоре с коллективом Азаров подчеркнул, что руководство региона сейчас делает все, чтобы защитить и спасти предприятие, поскольку потери очень большие. Предприятие является одним из крупнейших свиноводческих хозяйств Самарской области и гордостью не только Похвистневского района, но и всего региона. Он также заверил коллектив, что областное правительство не оставит хозяйство в этой тяжелой ситуации.

По мнению руководства хозяйства, вспышка АЧС могла произойти из-за сезонной миграции грызунов, являющихся переносчиками АЧС.

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