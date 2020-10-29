Ульяновск, , 09:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области просят выделить из резервного фонда правительства более 290 млн рублей на борьбу с коронавирусом. В частности, предусмотреть средства на развёртывание дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19, закупку медицинских препаратов и лекарств, создание центра телемедицинских технологий. Соответствующее обращение направлено губернатору Сергею Морозову, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Депутаты выражают «серьёзную обеспокоенность» в связи с продолжающимся ростом выявляемых случаев заражения в регионе и отмечают, что в ряде медицинских организаций, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает лекарств. Аналогичные жалобы поступают народным избранникам от пациентов, которые лечатся дома.

По мнению парламентариев, для решения проблемы необходимо выделить из резервного фонда правительства 290,4 млн рублей, из них 128 млн рублей направить на увеличение коечного фонда в Центральной городской клинической больнице Ульяновска, приобретение лекарств и медицинских изделий. Ещё 87 млн рублей, как подсчитали депутаты, потребуется на закупку лекарств и медицинских препаратов для двух ковид-госпиталей в Ульяновске.

Депутаты также предлагают направить 47 млн рублей на обеспечение больниц медицинскими и сопутствующими изделиями, ещё 28 млн рублей — на создание центра телемедицинских технологий.

Напомним, в октябре из резервного фонда Ульяновской области на борьбу с коронавирусом и его последствиями выделено более 25 млн рублей, в том числе около половины средств направлено на компенсацию отпусков и за их неиспользование медикам, которые с марта по август получали меры поддержки.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области предварительно подтверждено 204 случая заражения коронавирусом. В настоящее время под наблюдением остаются 10 895 человек.

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