Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновской области установлен рекорд по урожайности и валовому сбору зерновых, при этом уборка продолжается до сих пор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Исполняющая обязанности министра АПК Ульяновской области Наталья Снежинская завила на заседании профильного комитета в Законодательном собрании, что зерновые и зернобобовые культуры убраны с 640,5 тыс. га, что составляет 99% площади. Остаются неубранными 6,5 тыс. гектаров — это кукуруза на зерно.

Валовой сбор зерна составил 2,162 млн тонн при средней урожайности 33,8 ц/га. По словам Снежинской, достигнутая урожайность — максимальная за всю историю Ульяновской области: в советское время рекордным был 1973 год, когда урожайность составляла 24,5 ц/га, в новой истории — 2017 год, на тот момент урожайность достигла 27,4 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, говоря о рекордах по сбору урожая, что в 1973 году в регионе были собрано 2,8 млн тонн зерновых.

Напомним, ранее региональные власти заявляли, что планируют поддержать учёных, которые занимаются семеноводством, чтобы нарастить урожай зерновых. Также была поставлена задача обеспечить объём посевных площадей не ниже уровня 2019 года (1023 тыс. гектаров) и ввести в оборот не менее 28 тыс. гектаров. Под яровой сев планируется отвести 677 тыс. гектаров.