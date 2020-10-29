Москва, , 08:32 — REGNUM В сентябре 2020 года было перепродано 141 582 автомобиля С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самой перепродаваемой моделью в С-сегменте стал Ford Focus. В сентябре текущего года объём реализации таких авто на вторичном рынке вырос на 22%, до 13 709 единиц.

На втором месте в сегменте в прошлом месяце разместилась отечественная Lada 2170 Priora, перепродажи которой достигли 10 380 экземпляров, увеличившись на 15,03%. Тройку лидеров замыкает Lada 2107. Это авто на вторичном рынке было приобретено 10 193 раза, что на 7,11% больше, чем год назад.

На четвёртом и пятом местах списка соответственно оказались Lada Samara 2109 (7068 ед.; — 5,9%) и Opel Astra (6669 ед.; +22,14%).

Всего же с начала 2020 года и по сентябрь включительно на вторичном рынке РФ было перепродано 969 150 авто С-сегмента (-8%).

Напомним, с января по август 2020 года российские дилеры реализовали 97 295 машин С-сегмента, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

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