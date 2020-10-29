Москва, , 08:23 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

По его словам, сейчас при начислении пенсий даже специалисты путаются в действующей системе баллов. Депутат Госдумы считает, что начисление должно происходить по разрядам.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная —пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что индексацию пенсий также можно проводить по рангам, при этом не обязательно индексировать все их одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что работающие получают зарплату и пенсию, более справедливо помогать неработающим пенсионерам.

Ранее в Счётной палате РФ пришли к выводу, что изменение методики расчёта прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

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