Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские автолюбители купили на вторичном авторынке 126 555 подержанных машин бренда Lada — на 15% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самой перепродаваемой моделью марки Lada в прошлом месяце стал автомобиль ВАЗ-2114. Его на вторичном рынке приобрели 12 112 покупателей. Это на 8,5% больше, чем год назад.

На втором месте в рейтинге подержанных авто АвтоВАЗа разместилась Lada 2170 Priora. Их на на вторичном рынке купили 10 380 российских автолюбителей — на 15% больше прошлогоднего уровня перепродаж. Тройку лидеров замыкает модель Lada 2107, которую перепродали 10 193 раза, то есть на 7% больше, чем в прошлом году.

На четвёртом и пятом местах разместились Lada 2190 Granta (9705 ед.; +36%) и Lada 2121 Niva (9244 ед.; + 22%).

В общей сложности по итогам девяти месяцев нынешнего года продажи Lada с пробегом на вторичном рынке составили 894 119 единиц, показав годовое снижение на 8,3%.

Напомним, в сентябре нынешнего года в РФ было продано 29 257 легковых автомобилей марки Lada на сумму 19,1 млрд рублей. Наиболее доходной моделью в отчётный месяц среди автомобилей Lada оказалась Vesta — 9683 проданных авто на сумму 7,2 млрд рублей.

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