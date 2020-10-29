Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам дня 28 октября нефть сорта Brent снизилась на 3,88%, до $39,05 за баррель. Основной причиной обвала цен являлось бегство из рисковых активов на фоне ожиданий ввода нового карантина во Франции и Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Коронавирус быстро распространяется по всему миру, что негативно сказывается на экономиках и соответственно на спросе на энергоресурсы.

По последним данным минэнерго США, запасы нефти в США за неделю выросли на 4,32 млн баррелей (прогноз был +1,23 млн баррелей). Рост запасов нефти существенно превысил ожидания рынка.

Отчет от Американского института нефти (API) указывал на недельное увеличение запасов на 4,58 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 0,89 млн баррелей (прогноз был — 0,96 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 4,49 млн баррелей (прогноз был — 2,07 млн баррелей). Добыча нефти в США увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки — до уровня 11,1 млн б/с.

Сегодня, 29 октября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Японская иена дешевеет. Спрос на рисковые активы растет на фоне коррекционных движений. Баррель Brent подорожал на 0,27%, до $39,16.

Чаша весов стала склоняться на сторону продавцов. Несмотря на это, у покупателей сегодня будет временное окно, чтобы поднять курс до $40,20.

Фундаментальных факторов для роста нет, но есть технические факторы. Общая коррекция по доллару дает возможность покупателям частично отыграть вчерашние потери.

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