Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 28 октября завершились ростом. Рубль подешевел к доллару США на 2,48%, до 79,23 руб., к евро — на 1,86%, до 93,02 руб., к фунту — на 1,76%, до 102,67 руб. Поводом для ослабления рубля стал внешний фон, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Внешний фон активно создавали усилившееся бегство инвесторов из рисковых активов и обвал цен на нефть. Бегство из рисковых активов вызвали разговоры о том, что Франция и Германия объявят о новых мерах, поскольку очень быстро растут число новых случаев заболевания COVID-19 и смертность.

Потом появились слухи, что Британия тоже ожидает введения двухнедельного карантина. Европейские и американские фондовые индексы окрасились в красный цвет. Пара евро/доллар снижалась до 1,1718 (-68 п.), пара фунт/доллар — до 1,2917 (-147 п.). Баррель нефти Brent подешевел на 4,56%, до 38,72.

Макрон объявил о введении общенационального карантина во всей Франции с 30 октября по 1 декабря. Меркель анонсировала новый карантин в Германии, который вводится со 2 ноября. После введения карантина участники рынка уже не реагировали на новости. Все рынки находятся сейчас в коррекционной фазе.

Сегодня, 29 октября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Иена дешевеет. Можно сказать, что шок прошел от введения ограничительных мер в Европе.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции главы ЦБ Кристины Лагард.

Что касается рубля, то на рынке Форекс за один доллар дают 79,00 руб., за один евро — 92,93 руб. Нефть торгуется в небольшом плюсе.

В связи с этим торги на Мосбирже могут открыться небольшим снижением по иностранным валютам. По паре доллар/рубль ожидается коррекция до 78,45 руб.

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