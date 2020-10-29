Чита, , 08:06 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе расширенного заседания коллегий прокуратур Забайкальского края и Бурятии вынес ряд предложений в сфере развития регулирования лесной отрасли. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Прежде всего, глава Забайкалья обозначил ряд проблем развития лесной отрасли. Среди них — отсутствие достоверной информации о лесах. По мнению Александра Осипова, 91% лесоустроительных материалов устарели, нет стабильного источника финансирования добросовестных предприятий, схема взыскания задолженностей с нарушителей остается сложной.

«Закоренелые проблемы не дают должным образом заниматься регулированием лесной отрасли. Предлагаем пересмотреть некоторые пункты статьи 83 Лесного кодекса РФ — передать полномочия по проведению лесоустройства на федеральный уровень. Также предлагаем определить постоянный федеральный источник поддержки добросовестных предприятий, предоставить возможность краевым специализированным учреждениям принимать участие в аукционах по заготовке сырорастущей древесины», — сказал Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Осипов предложил восстановить в регионе количество лесных инспекторов до эффективного уровня — 950 человек, установить им зарплату размером средней по субъекту.

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