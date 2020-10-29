Чебаркуль, Челябинская область, , 08:02 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к муниципальному унитарному предприятию «Теплоэнергоснабжение», через теплосети которого отапливаются объекты города Чебаркуля. Претензии двух физлиц пока судом не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от Антона Свистунова и Ольги Пановой поступило к МУП 28 октября 2020 года. Сумма задолженности, фигурирующей в деле — 487 274,38 рубля.

Несколько лет назад Антон Свистунов фигурировал как конкурсный управляющий ООО «Производственно-эксплуатационная компания «Теплоснабжение» из Миасса. Фирма была ликвидирована в мае 2019 года, но до этого взыскала с МУП долги по ряду договоров.

В 2020 году небольшие финансовые претензии к МУП «Теплоснабжение» имела и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Челябинской области.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в ноябре 2010 года. Уставный капитал — более 4,3 млн рублей. Директором числится Бибигуль Медведева. Учредитель — управление муниципальной собственности Чебаркульского городского округа. При этом руководитель предприятия указан как ликвидатор, но данных о ликвидации юрлица в выписке ЕГРЮЛ нет.

Напомним, в 2011 году в Чебаркуле, в том числе из-за аварии на тепловых сетях, жители на 16 часов остались без воды и тепла.