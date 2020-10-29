Челябинск, , 08:00 — REGNUM В Челябинской области руководитель одной из фирм задолжал сотрудникам 780 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, долг возник в 2018 году. При этом на счетах организации были средства, необходимые для расчёта с сотрудниками.

СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. После этого руководитель погасил долг перед сотрудниками. В связи с этим, а также с тем, что преступление средней тяжести он совершил впервые, уголовное преследование в отношении него было прекращено.