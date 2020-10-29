Сеул, , 08:02 — REGNUM Продажи продукции южнокорейской компании Samsung Electronics в третьем квартале 2020 года достигли рекордных 67 трлн вон ($59 млрд), увеличившись на 8% в годовом исчислении. Об этом 29 октября сообщает агентство Yonhap.

Операционная прибыль технологического гиганта за квартал также увеличилась на рекордные 58,8% (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года), достигнув 12,35 трлн вон ($10,9 млрд). Чистая прибыль компании за этот же период достигла 9,36 млрд вон ($8,3 млрд), что превышает прошлогодний показатель на 48,9%.

Эксперты объясняют эти феноменальные результаты подстёгнутым пандемией ростом спроса на бытовую электротехнику и смартфоны, а также американскими санкциями против китайской компании Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Samsung Electronics вошла в топ-5 ежегодного рейтинга «Лучшие мировые бренды» (Best Global Brands), заняв пятую строчку в списке, что на одну ступень выше по сравнению с прошлым годом. Стоимость компании оценивается в $62,3 млрд, что на 2% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

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