Чита, , 07:56 — REGNUM Власти Забайкальского края подвели промежуточные итоги работы по выявлению незаконных рубок леса. Как сообщил губернатор региона Александр Осипов в ходе заседания коллегий прокуратур Забайкалья и Бурятии по противодействию незаконному обороты древесины, в 2020 году удалось повысить выявляемость преступлений в лесной сфере, снизить объем незаконно заготовленной древесины.

По мнению главы региона, это стало возможным благодаря массовым рейдовым мероприятиям. «За девять месяцев этого года выявлено на 23% больше случаев незаконной рубки, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило на 30% сократить объемы незаконного добытого леса, на 44% снизить ущерб в деньгах», — сказал руководитель Забайкальского края.

Александр Осипов отметил, что состав лесных инспекторов сократился в четыре раза в сравнении с 2007 годом, и предложил восстановить их количество до эффективного уровня — 950 человек, с установлением средней зарплаты по субъекту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Тогда на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы).

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