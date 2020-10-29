Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбурге одно из ООО уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 27 млн 350 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в 2017—2019 годах руководство фирмы инициировало оформление фиктивных договоров, а также составление подложных бухгалтерских документов о проведении строительно-монтажных работ, капремонта в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Ульяновске, Орске, Новотроицке, Уфе и в Краснодарском крае. В результате и произошло уклонение от уплаты налога.

Сейчас по делу идут следственные действия. Уже проведены обыски и изъяты необходимые документы. Идёт сбор и закрепление необходимой доказательственной базы.