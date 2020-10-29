Кировград, Свердловская область, , 07:42 — REGNUM В энергоцехе филиала «Производство полиметаллов» (ППМ) АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) введена в эксплуатацию новая блочная трансформаторная подстанция 2БКТП-400−6/0,4. Стоимость оборудования превысила 7 млн рублей.

«Подстанция была установлена взамен устаревшей. Она питает электроэнергией оборудование компрессорной станции энергоцеха, которая вырабатывает сжатый воздух для всей промплощадки ППМ. Объект соответствует всем требованиям безопасной эксплуатации. Подстанция оснащена микропроцессорной защитой, которая обеспечивает быстродействие и надежность», — рассказывает заместитель главного энергетика ППМ Сергей Коротков.

Подстанция оснащена двумя сухими трансформаторами с литой изоляцией, которые являются экологически безопасными (на прежней были установлены масляные). А также распределительными устройствами на 6 кВ с элегазовой изоляцией и двухсекционным на 0,4 кВ. Сухие трансформаторы имеют естественное воздушное охлаждение и полностью исключают возможность загрязнения окружающей среды, например, утечку масла, которая бывает при использовании масляных трансформаторов. Кроме того, установленное оборудование имеет высокую пожарную безопасность: литая изоляция не подвержена воспламенению и обладает свойствами самогашения. Обслуживание сухих трансформаторов значительно проще, чем масляных. Они не требуют подливки и замены масла, регулярной чистки изоляции.

Работы по монтажу новой подстанции проведены специалистами энергоцеха. Сначала было выполнено устройство фундамента, монтаж заземляющего устройства, установка цокольной части. Затем был смонтирован корпус станции, установлены трансформаторы и проложены кабельные линии на 6 и 0,4 кВ.

После выполнения требуемых испытаний оборудования, инспекторы Ростехнадзора выдали разрешение на допуск в эксплуатацию.