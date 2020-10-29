Москва, , 07:22 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал АО «Подольский электромеханический завод» и трём физлицам в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании убытков и компенсации морального вреда. В основе иска предприятия, чья продукция представлена во многих образцах вооружений, лежали публикации, в которых рассказывалось о финансовой ситуации на заводе. Истцам не удалось доказать ни убытки, ни якобы причинённый вред. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Подольский электромеханический завод» учреждено для производства оружия и боеприпасов в июле 1998 года. По данным с сайта завода, предприятие работает с 1918 года.

В 2007 году решением совета директоров была проведена реструктуризация активов предприятия — мощности вошли в состав специально созданного ОАО «ПЭМЗ Спецмаш». На сайте завода в те годы уточнялось, что таким решением будет «ликвидирована опасность банкротства и уничтожения стратегических мощностей по выпуску продукции оборонного назначения».

Между тем в январе 2020 года в отношении юридического лица — АО «Подольский электромеханический завод» — было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). А уже в июле в отношении «ПЭМЗ» ввели наблюдение, которое продолжается и на сегодня.

По заверениям истцов, в декабре 2018 года и в сентября 2019 года в двух изданиях вышли статьи о ситуации на предприятии. Публикации не понравились заводу, а также его бывшим руководителям, и они обратились с требованием признать сведения несоответствующими действительности, порочащими деловую репутацию «ПЭМЗ», а также честь и достоинство Устинова, Титова и Шиняева. Помимо этого, с одного из ответчиков, МАУ «Медиацентр», требовали «убытки в части государственного оборонного заказа» — 1 281 799 696 рублей 66 копеек, и убытки в части военно-технического сотрудничества — 9 946 870 218 рублей 60 копеек. С газеты «Местные вести» истцы потребовали компенсацию репутационного вреда в размере 27,2 млн рублей. Крупные многомиллионные претензии были выставлены и руководителям СМИ.

Судья напомнил истцам, что они обязаны «доказать факт распространения сведений об истце и порочащий характер этих сведений», а ответчику, что тот обязан доказать, что «порочащие истца сведения соответствуют действительности».

В ходе судебного заседания истцы представили заверенную копию некой страницы в интернете. Суд проанализировал доказательство и согласился с позицией третьего лица, что «данная ссылка не является ссылкой на сайт газеты «Местные вести», и «МАУ Медиацентр», где должен находиться данный выпуск газеты, также не является ссылкой в архив данной газеты за 2018 г., 2019 г», и «данная ссылка не имеет распространения неопределенному кругу лиц, поскольку для этого необходимо было бы знать адрес указанной ссылки», что естественно невозможно. Было также отмечено, что она «известна только истцу, следовательно, данная ссылка не является надлежащим доказательством, подтверждающим факт распространения выпуска газеты «Местные вести» МАУ Медиацентр от 29.12.2018 №90 (2085) с вышеуказанной статьей в свет».

Помимо того, судья «исследовал сайт газеты и установил при участии сторон отсутствие на сайте данного выпуска газеты». В решении арбитража уточняется, что «истцы не доказали факт распространения сведений лицами, к которым предъявлен иск». Не доказали они и якобы причинённые убытки.

Судья отклонил притязания полностью.