Абакан, , 06:29 — REGNUM За неделю с 19 по 26 октября в Хакасии подсолнечное масло подорожало на 3,36% (со 114,99 до 118,85 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в Красноярскстате.

Также за указанный период взлетели в цене свежие помидоры (на 5,27%, со 147,49 до 155,27 рубля за кг) и огурцы (на 13,45%, с 80,95 до 91,84 рубля за кг).

Подешевели за неделю морковь (на 7,73%), яблоки (на 5,33%) и пшено (на 2,73%).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года цены на сырое подсолнечное масло в России взлетели до рекордных значений.

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