Москва, , 06:26 — REGNUM Доходы половины российских семей позволяют обеспечить им только покупку еды и одежды, это следует из результатов опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года.

Отмечается, что ситуация почти не изменилась за год: если во втором квартале 2019 года показатель составлял 49,4%, то в текущем году он вырос 49,9%.

Чаще всего нехватку денег на товары длительного пользования испытывают семьи на Алтае (75,9% семей), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

Хуже всего ситуация обстоит у молодых семей, в которых возраст супругов составляет от 18 до 25 лет. В этой категории в целом по стране на еду и одежду работают 64% семей.

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