Хабаровск, , 05:01 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края 28 октября рассмотрели в первом чтении параметры бюджета на 2021 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Законопроект, который внёс на рассмотрение депутатов врио губернатора Михаил Дегтярёв, в условиях нестабильной экономической ситуации, предусматривает сохранение собственных доходов Хабаровского края в размере более 80 млрд рублей.

Расходы бюджета на 2021 будут направлены на реализацию 35 госпрограмм. Бюджет остаётся социально ориентированным.

На социальную сферу (образование, здравоохранение, соцполитика, культур и т.д.) предусмотрено 63,2% от всех расходов, на реализацию национальной экономики (сельское хозяйство и рыболовство, лесное, дорожное хозяйство, развитие промышленности и транспортной системы) — 9%, на сферу ЖКХ выделено 6,3%, прочие расходы — 21,5%.

По инициативе Михаила Дегтярёва расходы на органы власти сократили более чем на 500 млн рублей.

Каки сообщало ИА REGNUM, по словам Михаила Дегтярёва бюджет сверстан дефицитный, что связано, в том числе, и с падением доходов на фоне коронавируса. Бюджет 2021 года будет бюджетом развития.