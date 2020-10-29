Пекин, , 04:39 — REGNUM Сектор гражданских авиаперевозок Китая в течение 10 лет и одного месяца подряд демонстрирует безопасное функционирование, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на сентябрь текущего года в рамках сектора было осуществлено суммарно 86,69 млн безопасных часов полетов подряд, сообщили в Администрации гражданской авиации Китая (CAAC).

Сектор гражданской авиации Китая постепенно улучшал ключевые показатели как в области объема транспортировки, так и в области безопасности полетов за период 13-го Пятилетнего плана (2016−2020).

За прошедшие период с 2016 по 2020 годы администрация гражданской авиации Китая неуклонно реализовала стратегию контроля качества для обеспечения устойчивости развития отрасли гражданской авиации страны.

Китай сохранил за собой позиции второго по величине рынка гражданской авиации в мире с 660 млн пассажирских рейсов за 2019 год, что на 7,9: больше, чем годом ранее, сообщили в CAAC.