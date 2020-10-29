Хайнань, Китай, , 04:27 — REGNUM Продажи в магазинах беспошлинной торговли южной островной провинции Хайнань в Китае достигли 10,85 млрд юаней (порядка $1,63 млрд) в период с 1 по 19 октября, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни города Хайкоу, столицы провинции, указанный выше показатель был на 218,2% больше в годовом исчислении. Магазины беспошлинной торговли острова получили 1,44 млн посетителей и продали 11,6 млн единиц беспошлинных товаров за указанный период, что на 58,5% и 142% больше в годовом исчислении соответственно.

Начиная с 1 июля власти Хайнани увеличили ежегодную квоту на покупки для магазинов беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней на человека. Список товаров, подлежащих беспошлинной торговли вырос с 38 до 45 категорий, в то время как существовавший ранее лимит на стоимость беспошлинного товара не более 8000 юаней был снят.

По данным провинциального бюро статистики, общий объем розничных продаж потребительских товаров на Хайнани достиг устойчивого роста в годовом исчислении пять месяцев подряд, начиная с мая.