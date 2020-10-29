Хабаровск, , 04:27 — REGNUM Один из основных вопросов пресс-конференции врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, которая прошла 28 октября, касался госдолга и бюджета региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Читайте также: Врио губернатора Хабаровского края назвал главную проблему в регионе

Врио губернатора рассказал о бюджете на 2021 год, уточнив, что госдолг Хабаровского края составляет почти 60 млрд рублей и о каком-либо снижении пока рано говорить.

«Бюджет сверстан дефицитный, что связано, в том числе, и с падением доходов на фоне коронавируса. Но мы освобождены до конца года от выплат по бюджетным кредитам на сумму в 1,1 млрд рублей, ещё около 200 млн рублей сэкономили через казначейство на краткосрочных кредитах. Работаем по замещению коммерческих кредитов бюджетными. Но это не сразу. Сейчас окончательно формируется сумма федеральных трансфертов. Бюджет 2021 года будет бюджетом развития», — пояснил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв 28 октября провёл видео-конференцию, приуроченную к 100 дням работы в должности главы региона. В течение двух часов представители 21 СМИ задавали вопросы.