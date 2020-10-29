Пекин, , 04:21 — REGNUM Власти Китая представили ряд новых мер поддержки частных предприятий, сообщает агентство Синьхуа.

Усилия властей страны будут направлены на сокращение корпоративных затрат частных предприятий, усиление поддержки в сфере научно-технических инноваций, а также улучшение системы поставок, говорится в руководстве, выпущенном недавно шестью центральными правительственными департаментами Китая, включая Национальную комиссию по развитию и реформе.

Таким образов власти Китая надеются решить наболевшие проблемы частных предприятий и накопить достаточный импульс для развития в будущем, подчеркнул заместитель генерального секретаря комиссии Чжао Чэньсин во время пресс-конференции.

Кроме того, целый спектр специфических мер был принят в интересах поддержи и развития частных предприятий, включая снижение налогов, сборов и пошли, а также тарифов на электричество и интернет.