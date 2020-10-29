Хэфэй, Китай, , 04:15 — REGNUM Международная аудиторская фирма KPMG открыла свой офис в столице провинции Аньхой города Хэфэй на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Новая зона свободной торговли была открыта в Аньхое в сентябре. Город Хэфэй вошел в зону как ее важная часть. Стремительное развитие Хэфэя дало широкие возможности компаниям из Китая и из-за рубежа, включая KPMG, отметил глава хэфэйского горкома КПК Юй Айхуа во время пресс-конференции с представителями KPMG.

Компания будет в полной мере использовать свои профессиональные преимущества и глобальные ресурсы, чтобы внести свой вклад в развитие Хэфэя в таких областях, как финансовые услуги, обучение талантов и многое другое, сказал председатель правления KPMG в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе Хонсон То.

Отметим, что KPMG работает в 154 странах и регионах и насчитывает более 200 000 сотрудников по всему миру.