Ульяновск, , 03:53 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области на муниципальном ресурсоснабжающем предприятии погасили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомства.

По данным прокуратуры, на муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» за июнь-август 2020 года было накоплено около 1 млн рублей задолженности перед 25 работниками.

По факту невыплаты зарплаты в отношении руководителя МУП прокурором было заведено административное дело и внесено представление. Кроме того, поданы заявления в суд. В надзорном ведомстве отмечают, что после вмешательства прокуратуры долги по зарплате на предприятии погашены.

Всего с начала года в Ульяновской области органами прокуратуры по фактам нарушений закона об оплате труда возбуждено 465 административных и четыре уголовных дела, погашено 124 млн рублей задолженности по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска после вмешательства прокуратуры администрация УМУП «Городской теплосервис» погасила более 5 млн рублей задолженности по заработной плате перед 241 работником.

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